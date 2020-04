Prezident İlham Əliyev həkimləri alqışladı (VİDEO)

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva martın 28-də Bakıda “Yeni klinika” tibb müəssisəsinin açılışında iştirak ediblər.

Publika.az-ın məlumatına görə, “Yeni klinika” tibb müəssisəsində yaradılan şəraitlə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev xəstəxananın kollektivi ilə görüşüb.

Çıxışlardan sonra dövlət başçısı əl çalaraq, bu alqışın tibb işçiləri üçün olduğunu bildirib:

"Sizə! Sizi salamlayırıq! Həkimlərə!"

Həmin videonu təqdim edirik:

