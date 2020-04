Bakıda intihara cəhd hadisəsi baş verib.

“Report”un məlumatına görə, hadisə Yasamal rayonunda qeydə alınıb.

1976-cı il təvəllüdlü Mehdiyev Rafael Xanlar oğlu bıçaqla özünə xəsarət yetirib. O, təcili yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı R.Mehdiyevə qarnın ön divarında bir ədəd kəsilmiş-deşilmiş yara aşkarlanıb. Yaralı cərrahi əməliyat olunub.

Ramin Şahbazov



