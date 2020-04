Nəvəsi ilə oynamağa gələn uşağı zorladı - FOTO

Yaşlı kişi nəvəsi ilə oynamağa gələn uşağa təcavüz edib.

Milli.Az bildirir ki, dəhşətli hadisə Türkiyənin Antalya şəhərində baş verib.

Məlumata görə, 11 yaşlı T.U. eyni binada yaşayan qonşusu, 70 yaşlı M.K.-nın nəvəsi ilə oynamaq istəyib. Bu məqsədlə uşaq onların evinə gedib.

Bir müddət sonra evə qayıdan T.U.-nun əsəbi hərəkətləri ananın diqqətini çəkib, qızın yatdığı zaman yerini islatdığını görəndən sonra isə uşağı sorğu-suala tutub.

T.U.-nun dəhşətli sözlərindən sonra qadın polisə şikayət edib.

M.K. "uşağın cinsi istismarı" ittihamı ilə həbs edilib. (ölkə.az)

Milli.Az

