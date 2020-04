Almaniyada nazirin meyiti aşkarlandı

Alman siyasətçisi, Hessen federal ərazisinin maliyyə naziri Tomas Şefer ölmüş vəziyyətdə aşkarlanıb.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Die Welt” qəzeti məlumat yayıb.

Məlumata görə, nazirin meyiti Hokkaym-am-Mayn şəhərində, dəmir yolunda tapılıb.





İstintaq nazirin intihar etməsi qənaətinə gəlib. Şefer Hessenin baş naziri Folker Bufenin mümkün varislərindən biri hesab edilirdi. O, 2010-cu ilin avqustundan regionun maliyyə naziri vəzifəsini tuturdu. Tomas Şefer Xristian-demokrat ittifaqının üzvü idi.



