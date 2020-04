Bakıda 57 yaşlı piyada yol-nəqliyyat hadisəsində xəsarət alıb.

“Report” xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 1963-cü il təvəllüdlü Cabbarova Gülnarə Nəcəf qızını avtomobil vurub. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona sol bazu və bud-çanaq sümüyünün əziyi diaqnozları qoyulub.

Fakt araşdırılır.

Ramin Şahbazov



