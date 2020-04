"Real" oyunçuların maaşlarını azaltmayacaq

Madrid "Real”ının rəhbərliyi koronavirus pandemiyasına görə oyunçuların və klub personalının maaşlarını azaltmağa hazırlaşmır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Cuatro” bildirib.

Klub rəhbərliyi əmindir ki, onlar öz qüvvələri ilə çətin iqtisadi situasiyadan maliyyə itkisi olmadan çıxacaqlar.

“Real”dan fərqli olaraq "Barselona" martın 27-də özünün rəsmi saytında koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar bir sıra antiböhran tədbirlərinin qəbulu haqqında bildirib. Klub bütün əməkdaşların iş gününü və buna mütənasib olaraq əmək haqqını da azaldacaq. "Barselona”nın idman obyektləri epidemiya müddətində Kataloniyanın səhiyyə departamentinin ixtiyarına keçəcək.

Bildirilir ki, Katalon klubu koronavirus pandemiyasına görə maliyyə itkilərini hesablayıb və futbolçulara əmək haqlarının 70% azaldılması ilə razılaşmağı təklif edib. Lakin Oyunçuların bir hissəsi bununla razılaşıblar, ancaq bəzi futbolçular buna qarşı çıxıblar.

Koronavirus ilk dəfə ötən ilin sonunda Çinin Uhan şəhərində aşkarlanıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) koronavirusu pandemiya elan edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.