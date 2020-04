Bakıda xəsarətlə nətcələnən yol qəzası olub.

“Report” xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsində iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1993-cü il təvəllüdlü Əmirov Firudin Famil oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona diz qapağının və incik sümüyünün sınıqları diaqnozu qoyulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Ramin Şahbazov



