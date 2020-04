Türkiyəli aktyor Çağatay Ulusoy ilə aktrisa sevgilisi Duyqu Sarışın koronavirusdan qorunmaq üçün şəhərdən köçüb.

Milli.Az xəbər verir ki, cütlük hazırda İstanbulun Sarıyer bölgəsində yerləşən Zekeriyaköydəki evlərində yaşayır.

Yaşıllıqla əhatə olunmuş malikanələrindən çıxmayan sevgililər qonaq da qəbul etmirlər. (publika.az)

Milli.Az

