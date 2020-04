Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

“Report”un məlumatına görə, avtomobil 1997-ci il təvəllüdlü Məmmədov Rauf Elmar oğlunu vurub.

Yaralı təcili yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı R.Məmmədova qapalı kəllə-beyin travması, baş-beyin silkələnməsi və döş qəfəsinin küt travması diaqnozları qoyulub.

Ramin Şahbazov



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.