ABŞ-da yeni növ koronavirusa (COVİD-19) yoluxanların sayı 121 117 nəfərə çatıb.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Con Hopkins Universitetindən bildiriblər.

Bildirilir ki, koronavirusdan 2 010 nəfər dünyasını dəyişib.

Milli.Az

