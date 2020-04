“Evdə qalıb qaydalara əməl etməyə çalışıram. Hər kəsin arzuladığı şey meydana çıxmaqdır, amma sağlam mühitin olması vacibdir”.

“Report”un məlumatına görə, bu fikirləri “Sabah” nəşrinə açıqlamasında Türkiyənin “Kayserispor” klubunun futbolçusu Pedro Enrike deyib.

29 yaşlı braziliyalı yarımmüdafiəçi koronavirusa görə evdə də qaydalara riayət etdiyini sözlərinə əlavə edib: “Diqqətli hərəkət edirəm və forma qalmağa çalışıram. Amma bunlar normal məşqlərə bənzəmir. Dünya olaraq çətin bir dönəmdəyik və heç vaxt belə bir vəziyyətlə qarşılaşmamışıq. Buna görə də mübarizə aparmalıyıq. Edəcəyiniz şey çox sadədir, evdə qalın. Ailənizlə vaxt keçirməyə çalışın. Həm onlarla vaxt keçirəcəksiniz, həm də evdə qalaraq hər kəsi qoruyacaqsınız. Bu məsuliyyətə sahib olsaq, həyat daha sürətli şəkildə normala qayıdacaq. Bunlar olsa, futbol da normal şəkildə qayıda bilər.

Yarımmüdafiəçi bu vəziyyətlə əlaqədar hər kəsin narahat olduğunu bildirib: “Nə olacağını bilmirik. Türkiyə Futbol Federasiyasını başa düşürəm, qərar vermək çox çətindir. Meydana qayıdıb-qayıtmayacağımızı demək çətindir. Əlbəttə, hər kəsin arzu etdiyi şey meydana çıxmaq. Sağlam mühit olmasa, oynamaq mümkün deyil”.

Qeyd edək ki, Pedro Enrike 2017/2018 mövsümündə icarə əsasında “Qarabağ”da çıxış edib.



