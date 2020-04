Tramp Nyu-Yorkda karantinin tətbiqi ilə bağlı qərarını açıqladı

ABŞ prezidenti Donald Tramp Nyu-York ştatında, Nyu-Cersi və Konnektikut ştatlarının qonşu rayonlarında karantin rejiminin tətbiq edilməyəcəyini bildirib.

Trend-in "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, D.Tramp bu barədə öz "Twitter" səhifəsində yazıb.

Onun sözlərinə görə, karantin rejiminin əvəzinə federal səlahiyyətlilər bu bölgələrin sakinlərini hərəkətlərini ciddi şəkildə məhdudlaşdırmağa çağıracaqlar, ancaq rəsmi qadağa olmayacaq:

"Ağ Evin koronavirusla mübarizə üzrə mütəxəssislər qrupunun tövsiyəsinə əsasən və Nyu-York, Nyu-Cersi, Konnektikutun qubernatorları ilə məsləhətləşmələrdən sonra mən Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktikası Mərkəzlərindən hərəkətin ciddi şəkildə məhdudlaşdırılması ilə bağlı tövsiyələrin dərc edilməsini istədim. Karantinin tətbiq edilməsinə ehtiyac olmayacaq".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.