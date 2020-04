Köhnəlmiş “iPhone” qurğuları üçün yeniləmə təqdim edilib

"Apple" korporasiyası köhnəlmiş smartfon və planşetlər üçün yeniləmə çıxarıb.

"ICTnews" Elektron Xəbər Xidməti "lenta.ru" saytına istinadən yazır ki, şirkət köhnə cihazlar üçün yeniləmə çıxarıb. "iOS 12.4.6" yeniləməsi "iPhone 5s", "iPhone 6", "iPad Air", "iPad mini 2", "iPad mini 3" və altıncı nəsil "iPod touch" üçün əlçatandır. Jurnalistlər hesab edirlər ki, sözügedən yeniləməyə təhlükəsizlik parametrləri də daxildir.

ABŞ şirkəti köhnə qurğular üçün təhlükəsizlik yeniləməsindən başqa, həmçinin öz məhsulları üçün əməliyyat sistemlərinin yeni versiyalarını ("iOS 13.4" və "iPadOS 13.4") təqdim edib. Məsələn, planşetlər üçün yeniləmədə yeni "iPad Pro" üçün uyğunlaşdırılmış trekpad dəstəyi əlçatandır.

Xatırladaq ki, həmçinin 2019-cu ilin dekabrında "iPhone 5s" və "6", birinci nəsil "iPad Air", "iPad mini 2" və "3", altıncı nəsil "iPod Touch" qurğuları üçün yeniləmə təqdim edilmişdi.

Emil Hüseynov





