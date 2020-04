Dünyada yeni tip koronavirusdan ( COVİD-19) ölənlərin sayı hazırda 30 883 nəfərdir.

Milli.Az xəbər verir ki, koronavirusa yoluxanların sayı isə 664 103 nəfərə çatıb.

Qeyd edək ki, koronavirusa yoluxma sayına görə ABŞ, ölüm sayına görə isə İtaliya ilk yeri tutur.

Milli.Az

