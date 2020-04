Liviyada Xəlifə Haftarın rəhbərliyindəki üsyançı ordunun generalı məhv edilib.

Publika.az xbər verir ki, bu barədə Haftara yaxınlığı ilə bilinən televiziya məlumat yayıb. Bildirilib ki, vacib əməliyyatları idarə edən Salim Diyak hava hücumu nəticəsində öldürülüb. İddialara görə, general Türkiyənin pilotsuz uçuş aparatı ilə hədəfə alınıb.

Əməliyyat zamanı həmçinin bir qərargah yerlə bir edilib.

Anar Türkeş

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.