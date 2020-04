Koronavirus (COVID-19) infeksiyasının dünya iqtisadiyyatına ziyan vurduğu 81 ölkə Beynəlxalq Valyuta Fondundan (IMF) maliyyə yardımı istəyib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə IMF-nin prezidenti Kristalina Georgieva Bolqarıstanın Baş naziri Boyko Borisovla görüşdə bildirib.

Onun sözlərinə görə, bu ölkələrə 1 trilyon ABŞ dolları məbləğində kredit ayrıla bilər.

Qeyd edək ki, koronavirus əksər ölkələr arasında sərhədlərin bağlanmasına, xeyli sayda kiçik və orta sahibkarın işini dayandırmasına, gündəlik yaşam və iş həyatına məhdudiyyətlərin tətbiq edilməsinə səbəb olub.



