Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin gücləndirilməsilə haqqında qərarına əsasən bu gündən bütün bulvar, park və istirahət məkanlarına giriş məhdudlaşdırılıb.

Milli.Az bildirir ki, 29 mart, saat 00:00-dan etibarən Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi gücləndirilib.

Mill.Az

