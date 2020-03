Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 664 min 241 nəfərə çatıb.

Bu barədə Metbuat.az Worldometers.info-a istinadən xəbər verir.

Məlumatda ölənlərin sayının 30 888, sağalanların isə 142 366 nəfər olduğu qeyd edilib.



