Bu gün Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) vəsaitlərin cəlb edilməsi üzrə növbəti depozit hərracını keçirəcək.

“Report” quruma istinadən xəbər verir ki, hərraca 200 mln manat cəlb edilməsi planlaşdırılıb.

Qeyd edək ki, depozit hərracı üzrə faiz dərəcəsi isə 6,76% - 7,24% diapazonunda olacaq.



