Amerikada ailə həkimi 500 koronavirus xəstəsini sağaltdı - FOTO

"Global Research" bildirir ki, hazırda dünyanın 40 ən böyük Əczaçılıq (Farmasevtika) şirkətləri koronavirusa qarşı vaksinin və ya dərmanın hazırlanması istiqamətində elmi araşdırmalarını davam etdirir. Bu işə milyardlarla dollar xərclənir. Ancaq koronavirusa qarşı effektli vasitənin daha çox gəlir gətirəcəyi bəri başdan məlumdur. O da aydındır ki, bu ilin sonuna kimi belə bir vasitənin apteklərdə satılacağı inandırıcı görünmür.

Ancaq koronovirusla mübarizədə təbabət getdikcə daha çox təcrübə qazanır və daha çox insanı müalicə etmək mümkün olur. Biz bu prosesin real nəticəsini Çində gördük. Orada koronavirusa yoluxanların sayı kəskin şəkildə azalıb, bu virusa yoluxanlar arasında ölüm faizi də ciddi şəkildə aşağı düşüb, müalicə nəticəsində tam sağalanların sayı isə artır.

Təəssüf ki, İtaliyada vəziyyət nəzarətdən çıxıb. Bir gündə min nəfərdən çox xəstə koronovirusdan ölüb. Bu, rekord göstərici sayılır.

"Global Research" saytı "Fox News"a istinadən bildirir ki, koronavirusun müalicəsi ilə bağlı ABŞ-da da ciddi irəliləyiş müşahidə olunur. Çində koronavirus daşıyıcını müəyyən etmək üçün aparılan testə 40 dəqiqə sərf olunurdu. Amerikada isə bu prosesə cəmi 15 dəqiqə bəs edir.

Vladimir Zelenko

Milli.Az musavat.com-a istinadən bildirir ki, Nyu-Yorklu həkim Vladimir Zelenkonun müalicə metodu isə Amerikada geniş rezonans doğurub. O, müalicə etdiyi 500-dən çox pasientin hamısını sağalda bilib. Yoluxanların heç biri xəstəxanaya yerləşdirilməyib, ölüm hadisəsi də qeydə alınmayıb. Başqa sözlə desək, həkim 100 faizilik uğura imza atıb.

O da maraqlıdır ki, Vladimir Zelenkonun müalicə üsulu çox ucuz başa gəlir. Belə ki, həkim koronavirusa qarşı sinkli hidroksixloroxin (Hydroxychloroquine with Zinc, Гидроксихлорохин) istifadə edir. Bu isə 12 dollarlıq xərc aprır.

Fevralın əvvəlində ABŞ-da koronavirus testini həyata keçirmək üçün vətəndaş 3 min dollar ödəməli olurdu. Bir çox hallarda isə tibbi sığorta şirkətləri həmin vəsaiti ödəməkdən imtina edirdi. Yəni bir aylıq maaşı verib testdən keçirdin. İndi isə belə testdən keçmək üçün 100-250 dollar arası məbləğ ödənilir.

Onu da qeyd edək ki, hazırda koronavirus məhz Nyu-Yorkda sürətlə yayılır. 40 min nəfərə yaxın adamda bu virus aşkar edilib. Nyu-York koronavirus baxımından Amerikanın episentri hesab olunur.

"Fox News"a açıqlama verən ekspertlər Vladimir Zelenkonun metodunu yüksək dəyərləndiriblər. Bu isə o deməkdir ki, bu metod ABŞ-da geniş şəkildə tətbiq olunacaq.

Didier Raoult

"The Washington Post" yazır ki, yəhudi əsilli rusiyalı həkimin əldə etdiyi nəticə Ağ Evin də diqqət mərkəzindədir. Belə ki, Donald Tramp administrasiyasının yeni şefi Mark Meadovs onunla sıx əlaqə saxlayır. Ağ Evin xüsusi etimad göstərdiyi mütəxəssislər də bu prosesi yaxından izləyir. Onların hesablamasına görə, Vladimir Zelenko indiyə kimi 500 nəfərdən artıq pasienti müalicə edib.

Ağ Ev bildirir ki, Vladimir Zelenko müalicə üçün sinkli hidroksixloroxin ilə yanaşı antibiotiklərin kombinasiyasından istifadə edir. Bu tip dərmanları hazırlamaq üçün adətən 9 ay vaxt lazım gəlir. Ancaq Vladimir Zelenkonun metodu ilə effektli məhlulun əldə olunması üçün cəmi 3 gün yetir.

Ağ Evin bu müalicə metoduna marağı o həddədir ki, prezident Donald Tramp hidroksixloroxin və azitromisindən koronavirusa qarşı istifadə etməyi məsləhət bilib. Onu bu bəyanatı bütün dünyada geniş rezonans doğurub. Qeyd edək ki, ABŞ-ın 48-ci vitse-prezidenti Mayk Pens də prezidentin bu yanaşmasının qatı tərəfdarıdır. Amerika prezidentinin bu bəyanatı Vladimir Zelenkonun əldə etdiyi nəticələrdən qaynaqlanıb.

Amerika prezidenti Fransanın Aix-Marseille Universitetindən Didier Raoultun 40 pasientlə işləyib və uğur qazandığından da xəbərdar olub.

Didier Raoultun elm aləmində ciddi nüfuz sahibidir. Çarliz Darvinin təkamül nəzəriyyəsini belə cəfəngiyat adlandırıb.

"Eenews" saytı yazır ki, virusologiya (infeksion xəstəliklər) üzrə tanınmış mütəxəssis olan fransız alimi kiçik bir qrupla Çin alimlərinin Hidroksixloroxinlə bağlı əldə etdiyi nəticələri araşdırıb. Yerli xəstəxanada keçirilən araşdırmadan sonra koronavirusa yoluxanlara məsləhət bilinib ki, Hidroksixloroxindən istifadə etmək olar və bu cür müalicə müsbət nəticə ilə yekunlaşır.

O da maraqlıdır ki, Amerikanın səhiyyə departamenti 46 yaşlı Vladimir Zelenkonun müalicə metoduna elə bir maraq göstərmir və elan olunan nəticələrə şübhə ilə yanaşır.

Bir sıra tibbi ekspertlər dərhal bu açıqlamanın əsassız olduğunu qeyd ediblər. Məsələn, Milli Allergiya və İnfeksion Xəstəliklər İnstitutunun icraçı direktoru Entoni Fausi həmin dərmanların müsbət nəticə verib-verməyəcəyi barədə suala "yox" cavabını verib.

"Buna dair heç bir elmi sınaq və sübut yoxdur", - Dr. Fausi qeyd edib.

20 illik iş təcrübəsi olan və 2000-ci ildə Nyu-York Dövlət Universitetini (Buffalo) bitirən Vladimir Zelenko isə öz nəticəsindən məmnundur və onu yaymağa çalışır.

Fransa, Çin və Avstraliyada aparılan araşdırmalar göstərir ki, malyariyaya qarşı istifadə olunan Hidroksixloroxin və Azitromisin (Hydroxychloroquine and Azithromycin (Z-Pak)) koronavirus xəstələrini 6 gün ərzində 100 faizlik nəticə ilə sağaldır. Bu məlumatı isə mövzu ilə bağlı mübahisələrə qoşulan "techstartups.com" saytı yazır.

Radikal ortodoks yəhudi həkim Vladimir Zelenko YouTube üzərindən yaydığı müraciətində deyir ki, pasientlərimi Hidroksixloroxin sulfatla müalicə edirəm, təklif etdiyim üsulla müalicə başladıqdan 4-6 saat sonra pasientlərdə nəfəs darlığı ilə bağlı problem aradan qalxır. Koronavirus xəstlərində nəfəs darlığı son dərəcə önəmli məsələdir və bir çox xəstə tənəffüs problemi ilə əlaqədar olaraq ölür.Məsələn, İtaliyada xəstələrin çoxu tənəffüs aparatının olmaması ucbatından vəfat edir.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda cəmi 300 tənəffüs aparatı var. Hazırda tənəffüs aparatı almaq son dərəcə çatindir. Çünki koronavirusdan dolayı bütün ölkələr bu aparatdan almağa can atır.

Söhbət həm də ondan gedir ki, koronavirusa qarşı dərman hazırlamağa xeyli vaxt lazımdır. Ancaq bəşəriyyətin o qədər vaxtı yoxdur. Bütün dünya iqtisadiyyatı sıradan çıxıb. Demək olar ki, Yer üzündə iş dayanıb. Bu amil özü də bəşəriyyətə ciddi problemlər yaşadacaq.

Şübhəsiz ki, Azərbaycan həkimləri də koronavirusun müalicəsi ilə bağlı dünyada gedən bu kimi prosesləri yaxından təqib etməli və öyrənməlidirlər. Belə mütərəqqi üsullar pasientlərin müalicəsində əvəzsiz vasitəyə çevrilə bilər.

Milli.Az

