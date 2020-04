Mağazalarda təhlükəsiz hərəkət etməyin yolları

Rusiyanın “Milli Tibb Palatası” Tibbi İcma Birliyinin prezidenti, həkim Leonid Roşal mağazalara və digər ictimai yerlərə gediş-gəlişin təhlükəsiz olması üçün tövsiyələr verib.

“Report” xəbər verir ki, “RİA Novosti”yə danışan həkim arabalara əl vurmamışdan əvvəl əlcək geyinmək lazım olduğunu söyləyib.

Onun sözlərinə görə, respirator xəstəlik əlamətləri olan insanlardan, toplu adam olan yerlərdən qaçınmaq, həmçinin mümkünsə, insanlarla 1,5-2 metrə qədər məsafə saxlamaq lazımdır.

İctimai tualetlərdə suya buraxmaq və ya qapını açmaq üçün salfetlər və ya tualet kağızlarından istifadə edilməli olduğunu söyləyən həkim xüsusi antiseptiklərl əlləri yumağın və telefonları təmizləməyin vacib olduğunu da əlavə edib.

Bununla yanaşı, L.Roşal hazırda koronavirus təhlükəsindən tamamilə qurtulmağın mümkünsüz olduğunu qeyd edib.



