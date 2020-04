1000 ailənin qida ehtiyacını o, qarşılayacaq - SİYAHI

Türkiyənin məşhur rok ifaçısı Haluk Leventin sahibi olduğu xeyriyyə təşkilatı COVİD-19 pandemiyası səbəbindən böyük kampaniyaya start verib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, "Birlik günləri" adlı layihənin məqsədi məşhur sənətçilərin problemləri olan ailələrin qida xərcini öz üzərinə götürməsindən ibarətdir.

Sosial aksiyaya kifayət qədər populyar sima qoşulub. Haluk Leventin tvitterdə açıqlamasına əsasən, Murad Boz 1000, futbolçu Caner Erkin 1000, Hakan Balta 706, Seda Sayan 360, Aras Bulut İynemli 100, Hande Yener 100, Gülben Ergen 50, Can Yaman 50, Onur Saylak 20, Derya Uluğ 30 ailənin iki aylıq bütün qida ehtiyaclarını öz üzərinə götürüb.

Milli.Az

