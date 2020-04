ABŞ-ın Çikaqo şəhərində COVİD-19 xəstəliyindən ilk dəfə azyaşlı pasient həyatını itirib.

"Qafqazinfo" "The Independent" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, onun 1 yaşının tamam olmadığı məlum olub.

Qeyd edək ki, ABŞ koronavirusa yoluxanların sayına görə dünya üzrə birinci yerdədir.

Milli.Az

