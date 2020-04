Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 424-ə çatıb.

“Report” “Novosti Armeniya”ya istinadən xəbər verir ki, məlumatı infeksiyaya nəzarət və profilaktika mərkəzi yayıb.

Bildirilib ki, martın 29-u saat 11:00-a olan məlumata əsasən 424 nəfər koronavirusa yoluxub.

Xatırladaq ki, Ermənistanda 407 yoluxma və 3 ölüm faktı qeydə alınmışdı.



