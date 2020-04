Şəmkir rayonunda bıçaqlanma hadisəsi olub.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, Şəmkir rayon sakini, 31 yaşlı Əlihəsən Əliyev bir bıçaq yarası ilə xəstəxanaya aparılıb. Cərrahiyyə əməliyyatı edilən Ə.Əliyevin vəziyyəti kafi qiymətləndirilir.

Hadisənin təfərrüatı hələ ki, məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.