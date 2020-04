Koronavirusun daha bir əlaməti tapıldı

Amerikalı alimlər konyunktivit xəstəliyinin yeni tip koronavirus pandemiyasının əlamətlərindən biri ola biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib.

Milli.Az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, Çindəki məlumatları araşdıran həkimlər koronavirus pandemiyasından müalicə alan hər 30 xəstədən birinə konyunktivit diaqnozu qoyulduğunu müəyyənləşdiriblər.

Eyni zamanda, ABŞ-da koronavirusa yoluxan 1099 xəstədən 19-da konyunktivit xəstəliyi aşkarlanıb.

Qeyd edək ki, konyunktivitli xəstələrin şikayətləri gözdə qamaşma, yaşaxma, gözdə ifrazatın olması, qapaqlar altında yad cisim hissiyatı, gözün qızarması, kirpiklərin səhərlər yapışmasından ibarətdir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.