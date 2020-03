Erməni əsilli fransalı siyasətçi koronavirusdan öldü

Fransanın O-de-Sen departamentinin Baş Şurasının sədri, keçmiş nazir Patrik Devedjyan martın 28-dən 29-na keçən gecə koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 75 yaşlı erməni əsilli siyasətçi koronavirus diaqnozu qoyulduqdan sonra xəstəxanaya yerləşdirilib.



Devedjyan 4 dəfə Fransa parlamentinin üzvü seçilib. O, 2002-ci ildə yerliözünü idarəetmə naziri, 2004-2005-ci illərdə sənaye naziri işləyib.



Sabiq prezident Nokola Sarkozinin yaxın köməkçisi olub. Sarkozinin partiyasının baş icraçı katibi olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.