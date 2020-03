Rusiyada son sutka ərzində koronavirusa 270 yeni yoluxma hall qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, virusdan 4 nəfər ölüb. İki ölüm hadisəsi Moskvada, biri Orenburq vilayətində, 4-cü isə Sankt-Peterburqda qeydə alınıb.



Ölkədə COVİD-19-dan ölənlərin ümumi sayı 8-ə çatıb.

