Hindistanda koronavirusla əlaqədar küçəyə çıxmağın yasaqlandığı vaxtda illərdir gözə görünməyən sivet pişiyi ortaya çıxıb.

“Report” “Ahaber”ə istinadən xəbər verir ki, Malabar siveti 1990-cı illərdən nəsli tükənməkdə olan heyvanlardan sayılır.

Ölkənin Kerala ştatında görülən heyvanın ağzıaçıq nəfəs alması insanlarda onun xəstə olduğuna dair fikir yaradıb.



