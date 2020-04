Şəmkirdə bıçaqlanma hadisəsi olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, rayonun Sabirkənd kənd sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Əliyev Əlihəsən Əbülfət oğlu qarın nahiyəsinin kəsilmiş-deşilmiş yarası xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. O, əməliyyat olunub, vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir.

Ə. Əliyevin hansı şəraitdə və kim tərəfindən bıçaqlandığı, hələ ki, məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

