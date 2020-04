Sabunçu rayonunun Bilgəh qəsəbəsində 68 yaşlı taksi sürücüsü bıçaqlanıb.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, sürücü Atlasov Aleksandr sərnişindən ödəniş tələb edib. Bu zaman sərnişin pul verməkdən imtina edərək sürücüyə bıçaqla zərbə endirib. Yaralı ağır vəziyyətdə 3 saylı şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

