“Çempionatın bərbası ilə bağlı dəqiq bir söz deyə bilmirəm. Çünki nə qədər ki, respublikada əmin-amanlıq bərpa olunmayıb, onu demə çətindir. Bəzən deyirlər ki, UEFA hansısa qərarı verib. UEFA-nın qərar verməsi ilə deyil ki... Bəlkə elə ölkələr olacaq ki, virus gec təmizlənəcək. Təki yaxşılıq və sağlıq olsun”.

Bu fikirləri “Report”a açıqlamasında Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti Ramin Musayev Azərbaycan Premyer Liqasının nə zaman bərpa olunacağı barədə danışarkən deyib.

O bildirib ki, hər şey prosesin necə cərəyan edəcəyindən asılı olacaq: "10-15 gündən sonra desələr ki, artıq bu bəladan qurtardıq, klubların baş məşqçilərini yığıb, məsləhətləşmək olar. Onda onlara çempionata hazırlaşmaq üçün vaxt verə bilərik. Yəqin ki, futbolçuların hazırlaşmasına 2-3 həftə bəs edər. Hər bir komandanın vəziyyəti eynidir. Klubların baş məşqçilərini bir yerə yığdıqdan sonra vaxt təyin edərik. Təki sakitlik olsun. Bu dəqiqə dəqiq vaxt demək çox çətindir”.

Musayev virusun təmizlənəcəyi vaxta qədər çempionatın uzana biləcəyini vurğulayıb: “Virus təmizlənəndən sonra isə futbolçuların bərpa olunması üçün bizə 2, maksimum 3 həftə vaxt lazımdır”.

PFL rəsmisi Premyer Liqanın yay aylarınadək uzanma variantına da münasibət bildirib: “İndi bizim deyəcəyimiz bütün sözlər əsassız olacaq. Biz virusun nə qədər davam edəcəyini bilmirik. Bu dəqiqə hara baxırsan, deyirlər ki, otur evdə, evdə qal. Mənə bir yazı göndəriblər, Rusiyanın paytaxtı Moskvadan da müraciət edirlər ki, hörmətli azərbaycanlılar, evdə qalın. Bu dəqiqə məni narahat eləyən insanlardır. Futbol məni insanların taleyindən çox maraqlandırmır”.

R.Musayev çempionatın yarımçıq dayandırılma ehtimalına isə belə cavab verib: “Çempionat keçirilir ki, sonda çempion bilinsin. Ölkə kubokunun sahibi, avrokuboklara vəsiqə qazanan komandalar müəyyənləşməlidir. Avropada futbol bərpa olunmayacaqsa, bizim bərpa olunmağımızın xeyri yoxdur. Çempionlar Liqasının və Avropa Liqasının qalibi bilinməsə, bizim çempionatı bitirməyimizin nə mənası var? Yaxud Avropada hər şey bərpa olunsun, amma Allah eləməsin Azərbaycanda olunmasın, bizim üçün nə xeyri olacaq? Bunlar hamısı zəncirvari bir-birinə bağlıdır. Avropa ilə bağlılığımız ona görədir ki, daha əvvəl başlasalar, bizim sonradan gəlməyimiz çətinlik yaradacaq. Bu dəqiqə dəqiq cavab vermək çox çətindir. Ancaq dua eləməliyik ki, bəladan uzaq olaq, itkimiz olmasın. Körpələr, ağsaqqallar, ağbirçəklər yazıqdırlar. Allah hamının köməyi olsun. Bu dəqiqə məni futboldan çox insanların durumu maraqlandırır”.

Qeyd edək ki, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar Azərbaycan Premyer Liqasına aprelin 14-dək fasilə verilib. Bu qərar martın 13-də qəbul olunub.



