Ermənistanda son sutka ərzində 52 nəfər koronavirusa yoluxub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, koronavirusa yoluxanların sayı 424 nəfərə çatıb.

Hazırda 331 nəfərin müalicəsi davam edir.

Bu günədək ölkədə üç nəfər virusdan həyatını itirib.

