Hollandiya Xalq Sağlamlığı və Ətraf Mühit İnstitutu (RIVM) epidemiyanın sıx olduğu Tilburg və paytaxt Amsterdamdakı kanalizasiya sularında koron virusunun tapıldığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurum virusun xəstələrin ifrazatı vasitəsilə suya bulaşdığını bildirərək, insanlardan çirkab sudan uzaq durmaqlarını tələb edib.

Həmçinin qeyd olunub ki, bu hal içməli suya aid deyil. (publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.