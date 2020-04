Pandemiya ilə mübarizədə nümunə sayılan Sinqapurda da koronavirus qurbanlarının sayı artıb.

“Report” “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, ölkədə daha bir nəfər koronavirusdan ölüb.

Məlumata görə, ölən şəxs 27 gündür reanimasiyada qalan 70 yaşlı kişidir. Qeyd edilir ki, onda daha öncə digər xəstəliklər də olub.

Beləliklə, Sinqapurda pandemiya qurbanlarının sayı 3-ə çatıb.

Hazırda ölkədə virus daşıyıcılarının rəsmi sayı isə 802 nəfərdir.



