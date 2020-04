Türkiyədə tibb ləvazimatlarını dəyərindən baha satan 160 nəfər həbs edilib.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, Türkiyə hüquq-mühafizə orqanlarının 20 gündə 30 şəhərdə keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı saxlanılan şəxslərdən 2 milyon 500 min maska, 142 min tibbi əlcək, 175 min 608 ədəd dezinfeksiyaedici qablaşdırılmış maye və maska hazırlanmasında istifadə olunan 50 min 700 metr parça aşkarlanıb.

Milli.Az

