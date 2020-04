Son sutka ərzində Rusiyada yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı 270 nəfər təşkil edərək ümumilikdə 1534 nəfərə çatıb.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, yoluxma 65 region üzrə müəyyənləşib.

Yoluxanlardan 64 nəfər sağalıb, 8 nəfər ölüb.

Milli.Az

