Vaqif Əsədov: “Biz hər maşın sürənin cərimə olunacağını demirik..."

Milli.Az bildirir ki, bunu APA-ya açıqlamasında Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi, polkovnik Vaqif Əsədov deyib.

O bildirib ki, lüzumsuz, rayon qeydiyyatlı nəqliyyat vasitələri idarə edilməməlidir: "Biz hər maşın sürənin cərimə olunacağını demirik. Çağırış və tövsiyə edirik ki, zərurət yoxdursa, sürücülər evdən çıxmasınlar".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.