İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi (İTSDA) koronavirusun (COVID-19) səthlərdə qalma müddəti ilə bağlı videoçarx hazırlayıb.

“Report” xəbər verir ki, görüntülərdə virusun plastik qablarda 5 gün, şüşədə 4 gün, dəmirdə 48 saat, alüminiumda 2-8 saat, kağızda 4-5 gün, rezin əlcəkdə 8 saat, taxtada 4 gün qaldığı əks olunub.

Qeyd olunub ki, evlərinizdə gündəlik toxunduğunuz səthləri tez-tez təmizləyin: “Unutmayın sağlamlığınız üçün gigiyena əsas şərtdir.







