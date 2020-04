Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Şəfiqə Haşım qızı Məmmədova 1 ci dərəcəli “Əmək” ordeni ilə təltif edilib.

"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 29-da bununla bağlı sərəncam imzalayıb.



