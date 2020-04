Amerikalı alimlər: "Koronavirus çox ləng mutasiyaya uğrayır"

Bir qrup amerikalı alim tərəfindən yeni növ SARS-CoV-2 koronavirusunun 8 fərqli ştammı təhlil edilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, koronavirusun çox kiçik sürətlə mutasiya etdiyi aydınlaşıb.

Qeyd olunur ki, SARS-CoV-2 koronavirusu qrip virusu ilə müqayisədə 10 dəfə daha ləng mutasiyaya uğrayır.

Alimlərin sözlərinə görə, bu fakt "Covid-19" infeksiyasına qarşı hazırlanan vaksinin onilliklər boyunca koronavirusdan qoruyacağına ümid yaradır.

Qeyd edək ki, bu günədək dünyada 680 minə yaxın şəxs koronavirusa yoluxub, 31 mindən çox şəxs virusun qurbanı olub.

