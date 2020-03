Azərbaycanda koronavirusdan ölənlər belə dəfn olunur - VİDEO

Koronavirusdan vəfat edən şəxslər xüsusi ayrılmış Təcili Tibbi Yardım briqadası tərəfindən infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması üçün tədbirlər görülməklə xüsusi torbaya yerləşdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə REAL TV-də bildirilib.

Qeyd edilir ki, bu zaman yüksək təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Vəfat edən şəxsin nəşi xüsusi rejimli xəstəxanadan eyni təhlükəsizlik tədbirləriylə Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Pataloji Anatomiya Mərkəzinə aparılır. Daha sonra cənazə dini qaydalara uyğun şəkildə dəfn edilir.

