Koronavirus epidemiyasından qorunmaq üçün Cenevrədəki evinə gedərək özünü karantinə alan dünyaca məşhur aktrisa Sofi Lorenin başına iş gəlib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 85 yaşlı italyan ulduzun evinin tavanı anidən çöküb.

Hadisə zamanı Loren yüngül xəsarət alıb, vəziyyəti yaxşıdır.

Milli.Az

