Bu gün bəzi KİV-lərdə Tovuz rayonunun Qovlar şəhərində yerləşən bazar və mağazalar adi qaydada fəaliyyət göstərildiyi haqda məlumat yayılıb. Qeyd olunub ki, bununla Nazirlər Kabinetinin yanında Operativ Qərargahın tələblərinə uyğun olaraq xüsusi karantin qaydaları yerinə yetirilmir.

Tovuz İcra Hakimiyyətindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, bu xəbərlər yanlışdır və bunu yayan Qurbanov Nöfəl Tariel oğlu saxlanılıb və etiraf edib ki, yalan məlumat yayıb.

Aslan

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.