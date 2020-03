Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi koronavirusla mübarizə üçün ayırdığı yardıma görə ABŞ-a təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN-in " Twitter" səhifəsində məlumat yerləşdirilib.



"COVID-19 ilə mübarizədə əvəzsiz yardımı üçün Birləşmiş Ştatlara təşəkkürümüzü bildiririk. Bu, müvəqqəti çətin günlərdə səylərimizi birləşdirib, bir-birimizi dəstəkləyərək koronavirusa məğlub edəcəyik. Biz ABŞ-la birlikdəyik. Birlikdə güclüyük", - paylaşımda deyilir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.