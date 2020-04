Ermənistandan Rusiyaya quru yolu ilə qayıtmaq istəyən Rusiya vətəndaşları Gürcüstan sərhədindən geri qaytarılıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Ermənistandakı səfirliyi açıqlama yayıb.

Açıqlamada vətəndaşlara Rusiyaya qayıtmaq üçün hava yolundan istifadə etmələri tövsiyə edilib.

Qeyd edək ki, Gürcüstan hökuməti martın 16-dan etibarən bütün xarici vətəndaşların ölkəyə girişini iki həftə müddətinə dayandırıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.