Çində koronavirusdan ölənlərin sayı 3300-ə çatıb.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, bu gün ölkənin Hubey vilayətində daha 5 nəfər koronavirusdan ölüb.

Bu gün Çində 45 yeni yoluxma qeydə alınıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.