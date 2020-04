Polşada prezident seçkiləri koronavirusa görə təxirə salına bilər

Polşa prezidenti Ancey Duda etiraf edib ki, koronavirus epidemiyası ilə əlaqədar may ayına təyin olunan prezident seçkiləri təxirə salına bilər.

Milli.Az APA-ya istinadən bildirir ki, Polşada prezident seçkilərinin birinci turu mayın 10-a təyin olunub.

Müxalifətin etirazlarına baxmayaraq, hökumət seçkiləri keçirməkdə israrlıdır.

"Seçkilərin vaxtı təyin edilib və bizdən heç kəs bu il mayın 10-da, yəni ay yarım sonra nə baş verəcəyini dəqiq bilmir", - Duda Polşa televiziyasının efirində deyib.

"Əgər epidemiya bu cür davam etsə, o zaman seçki vaxtı təxirə salına bilər", - o əlavə edib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.