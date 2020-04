Böyük Britaniyada son 24 saatda koronavirusdan ölənlərin sayı 209 nəfər artıb.

“Report” xəbər verir ki, məlumatı “Ahaber” yayıb.

Bildirilib ki, Britaniyada infeksiyadan ölənlərin sayı 1 228-ə çatıb.

Krallıqda ötən sutka 2 433 yoluxma faktı qeydə alınıb.

Martın 28-də isə bu rəqəm 2 510 olmuşdu.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.