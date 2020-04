İspaniyada son sutkada yeni tip koronavirusdan (COVID-19) 838 nəfər ölüb.

APA "Hürriyət"ə istinadən xəbər verir ki, bununla ölkədə virusdan ölənlərin sayı 6 528 nəfərə çatıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.